التأمينات الاجتماعية تكشف عن أسباب الاستبعاد من صرف تعويض ساند فما هي

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً - ما أسباب الاستبعاد من صرف تعويض ساند هو من أكثر التساؤلات الشائعة والمتكررة بكثرة عبر شبكات الإنترنت، تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير الكثير من خدمات الدعم والتعويضات المميزة المتوفرة لها وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على أسباب الاستبعاد من صرف تعويض ساند.

أسباب الاستبعاد من صرف تعويض ساند

يعتبر تعويض ساند هو أحد برامج الدعم المميزة والشهيرة التي عملت على توفيرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي سهلت على الكثيرين إمكانية الاستفادة الكاملة منها والحصول على راتب الدعم الخاص بها وقد عينت بعض الأسباب لعدم صرف المعاش والتي تتمثل في الآتي:

في حالة الإفلاس وإشهار المنشأة للإفلاس بها.

في حالة تعرض الموظف للفصل حسب قانون العمل.

عندما يتم إيقاف النشاط الخاص بالمنشأة بالثورة الكاملة.

عدم العمل على تجديد العقد والذي يتم برغبة من صاحب العمل.

في حالة وجود الأحكام القضائية التي تثبت ترك العمل.

معاش التقاعد

إلى جانب تعرفنا على الأسباب المحددة من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية لوقف صرف سند نتطرق للتعرف على معاش التقاعد والذي يمكن أن يصل إلى 1983.75 ريال سعودي للأفراد المشتركين في التأمينات الاجتماعية وذلك في حالة كانت المدة الخاصة بالفرد لا تقل عن 60 شهر خاص بالفرد.

عائلة المتوفي المستحقة لمعاش التقاعد

بعد تعرفنا على العديد من خدمات مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نتطرق الآن للتعرف على أفراد عائلة المتوفي المستفيدين من المعاش الخاص بالفرد وهم كما يلي:

الأرملة للمشترك في التأمينات الاجتماعية.

الجد والجدة وتطبق عليهم الشروط الثابتة.

الأرمل والتي تكون الزوجة المتوفية له مشاركة في التأمينات الاجتماعية.

الأبناء في حالة الأعمار لهم التي تكون أقل من 21 عام وحتى بلوغ السن 21 عام.

الفتيات للمتوفي والذي يستمر المعاش الخاص بهم حتى الزواج لهم.

الأخوة والأخوات الذين يعيلهم المتوفي في حياته.

الاحفاد في حالة وفاة الجد

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توفير الكثير من خدمات الدعم والبرامج المختلفة الخاصة بها التي تهتم من خلالها بالتسهيل على الجميع للحصول على حياة معيشية مناسبة وكريمة.