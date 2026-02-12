الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي؟ وكيف يمكنني أن أعرف أني مسجل في الضمان الاجتماعي؟

كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي

من الممكن أن يعرف المواطن في المملكة العربية السعودية رقم الضمان الاجتماعي الخاص به عن طريق الاتصال على الرقم الموحد المجاني (8001222777)، أو من خلال الاتصال على الرقم (0112915588)، ثم يجب أن يتم الضغط على الرقم 1 بعد ذلك واتباع بقية التعليمات والخطوات من أجل الحصول على رقم الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني

في إطار الإجابة عن سؤال كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي؟، يرجى العلم بوجود بعض الخطوات التي لا بد من اتباعها من أجل الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني.

حيث عملت الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير إمكانية الاستعلام من خلال شبكات الإنترنت من أجل التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد كذلك من خلال بعض الخطوات التالية:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي “من هنا”. اضغط حينها على أيقونة (الخدمات الإلكترونية) من خلال الخيارات المتعددة الظاهرة أمامك. سيتم حينها الانتقال بشكل تلقائي إلى صفحة جديدة، قم من خلالها بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بالشكل الصحيح. بعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات المطلوبة قم بالضغط على أيقونة (إرسال). سيتم حينها إرسال رسالة بريد إلكتروني من خلال البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله مع البيانات الشخصية، تحتوي الرسالة على رمز التفعيل. قم بكتابة رمز التفعيل بالشكل الصحيح في الصفحة الرئيسية للموقع. سيتم بعد لحظات قليلة ظهور رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، بالإضافة إلى الاسم الرباعي بالكامل.

كيف يمكنني أن أعرف أني مسجل في الضمان الاجتماعي

في إطار الإجابة عن سؤال كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي؟، نشير إلى وجود ثلاث طرق مختلفة من أجل معرفة ما إذا كان الشخص مسجل في نظام الضمان الاجتماعي الذي أقرته المملكة العربية السعودية أم لا، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي “من هنا”.

أو الاتصال على رقم (203.33.33) أو على رقم (080.200.72.00) الخاص بمصلحة العملاء خدمة (ألو ضمان).

أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع وكالة الصندوق الوطني الخاص بالضمان الاجتماعي والعمل على تقديم بطاقة التسجيل الخاصة بك.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

توجد بعض الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي باستخدام رقم السجل المدني بشكل إلكتروني بسيط والتي تتمثل فيما يلي:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي “من هنا”. اختر الاستعلام عن حالة التحديث. سيتم حينها ظهور نافذة أمامك تحتوي على بعض الخانات الفارغة فيجب عليك حينها كتابة كافة البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح والتي هي رقم السجل المدني، رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، بالإضافة إلى رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك على الشاشة. قم حينها بالضغط على أيقونة (استعلام).

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى توفير الدعم المناسب إلى الفئات المستحقة وفقًا إلى بعض الشروط والمتطلبات التي لا بد من توافرها من أجل الحصول على الدعم.

الأسئلة الشائعة:

أين أجد رقم الضمان الاجتماعي؟

عن طريق التقديم على الاستمارة SS-5 والتي تم تخصيصها لطلب الحصول على بطاقة رقم الضمان الاجتماعي.

ماهي طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

من خلال إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة والتي هي رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.