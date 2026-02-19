شكرا لقرائتكم خبر هيئة النقل تضبط 1550 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، خلال جولاتها التفتيشية التي نفذتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال أسبوع، أكثر من 1550 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص «الكدادة» بمختلف مناطق المملكة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وشملت حجز المركبات وإيقاع غرامات مالية وإبعاد غير السعوديين، وفقا للوائح نظام النقل البري الجديد على الطرق.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن جهودها المستمرة للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بجودة نقل الركاب وسلامتهم، وتحسين تنافسية قطاع النقل، مؤكدة أن هذه الحملات تسهم بدورها في تعزيز معدل الامتثال بقطاع نقل الركاب؛ تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق الرقابية ضبطت خلال الأسبوع نفسه 897 مخالفا مارسوا الأعمال التحضيرية «المناداة» لنقل الركاب عبر مركباتهم الخاصة دون ترخيص، إضافة إلى 653 مخالفا قاموا بنقل الركاب بطرق غير نظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظاميا بحقهم.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوما بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية «المناداة»، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوما بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق، وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي: (https://www.tga.gov.sa)، كما حثت الجميع على الإبلاغ عن أي شكاوى وملاحظات تتعلق بأنشطة النقل عبر الرقم الموحد 19929، أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».