- 1/2
- 2/2
عُثر صباح اليوم على "طفل حي النزهة" -الذي اختفى مساء أمس في ظروف غامضة- غريقًا في مسبح نادي الحي؛ وذلك بعد 12ساعة من البحث، وقال والده لـ"الخليج 365": إنه اصطحب محمد وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض عند الساعة السابعة من مساء أمس؛ مشيرًا إلى أنه تركهما لدقائق قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.
وبيّن أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية لافتًا إلى أنه قد تم العثور عليه صباح اليوم وقد فارق الحياة غريقًا، عن طريق جاره الذي اكتشف وجوده في المسبح بعد نزوله للبحث عنه.
عقب اختفاء 12 ساعة.. العثور على طفل نزهة الرياض غريقًاقاسم الخبراني الخليج 365 2019-07-03
عُثر صباح اليوم على "طفل حي النزهة" -الذي اختفى مساء أمس في ظروف غامضة- غريقًا في مسبح نادي الحي؛ وذلك بعد 12ساعة من البحث، وقال والده لـ"الخليج 365": إنه اصطحب محمد وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض عند الساعة السابعة من مساء أمس؛ مشيرًا إلى أنه تركهما لدقائق قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.
وبيّن أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية لافتًا إلى أنه قد تم العثور عليه صباح اليوم وقد فارق الحياة غريقًا، عن طريق جاره الذي اكتشف وجوده في المسبح بعد نزوله للبحث عنه.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:42 AM
كان والده قد تقدم ببلاغ للشرطة بالواقعة.. جاره اكتشف وجوده
عُثر صباح اليوم على "طفل حي النزهة" -الذي اختفى مساء أمس في ظروف غامضة- غريقًا في مسبح نادي الحي؛ وذلك بعد 12ساعة من البحث، وقال والده لـ"الخليج 365": إنه اصطحب محمد وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض عند الساعة السابعة من مساء أمس؛ مشيرًا إلى أنه تركهما لدقائق قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.
وبيّن أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية لافتًا إلى أنه قد تم العثور عليه صباح اليوم وقد فارق الحياة غريقًا، عن طريق جاره الذي اكتشف وجوده في المسبح بعد نزوله للبحث عنه.
، عقب اختفاء 12 ساعة.. العثور على طفل نزهة الرياض غريقًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عقب اختفاء 12 ساعة.. العثور على طفل نزهة الرياض غريقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.