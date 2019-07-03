، عقب اختفاء 12 ساعة.. العثور على طفل نزهة الرياض غريقًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان والده قد تقدم ببلاغ للشرطة بالواقعة.. جاره اكتشف وجوده

عُثر صباح اليوم على "طفل حي النزهة" -الذي اختفى مساء أمس في ظروف غامضة- غريقًا في مسبح نادي الحي؛ وذلك بعد 12ساعة من البحث، وقال والده لـ"الخليج 365": إنه اصطحب محمد وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض عند الساعة السابعة من مساء أمس؛ مشيرًا إلى أنه تركهما لدقائق قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.

وبيّن أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية لافتًا إلى أنه قد تم العثور عليه صباح اليوم وقد فارق الحياة غريقًا، عن طريق جاره الذي اكتشف وجوده في المسبح بعد نزوله للبحث عنه.