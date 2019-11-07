نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب 1441 بمراحل التعليم العام (الابتدائي، المتوسط،...

سوف يتم رابط نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية فقط Eduwave من جانب وزارة التعليم السعودية للاستعلام عن نتائج الطلاب بمراحل التعليم العام (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1441، وذلك بعد انتهاء فترة الاختبارات لمنتصف العام الدراسي، وقد تم إطلاق موقع نظام نور المركزي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بزيادة الكفاءة والفعالية والجودة بالتعليم العام ونقله من البيئة التقليدية المعتمدة على الإجراءات الورقية إلى البيئة الرقمية التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعاملات الإلكترونية

وقد تم تدشين نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور من أجل خدمة كافة المستفيدين من النظام المركزي (المدراء، المعلمين، الطلاب، أولياء الأمور، الإداريين) عن طريق موقع إلكتروني شامل لكافة منسوبي وزارة التعليم بأعلى المواصفات المتاحة، ونوفر لمتابعي موقع عرب فور نيوز رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق Noor Results، ورابط دخول نظام نور الموحد باستخدام (اسم المستخدم وكلمة المرور).

نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية 1441

في ظل السعي الدائم والمستمر من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لمواكبة التطورات وخلق بيئة أفضل للطالب والمعلم وولي الأمر، فقد قامت بإنشاء نظام نور الإلكتروني الشامل الخدمات التعليمية لجميع منسوبي العملية التعليمية بالمملكة، حيث يتم الحصول على الخدمة بصورة يسيرة موفراً بذلك الوقت والجهد على المستفيدين من موقع نور الموحد 1441، وذلك عن طريق الحصول على كافة الخدمات التعليمية من خلال نظام إلكتروني يتم الدخول إليه من أي مكان عن طريق الإنترنت فقط، ويتميز نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية بشموله لجميع مدارس التعليم العام التي يتم الإشراف عليها من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

ويستفيد من نظام نور بالسجل المدني كلاً من (المعلمين، الطلاب، أولياء الأمور)، حيث يتم تقديم خدمات تعليمية إلكترونية لكل فئة من الفئات المذكورة، فهو يوفر للمعلمين والمعلمات إمكانية إنهاء كافة العمليات الخاصة بهم مثل (إجراءات النقل، التعيين، التقديم على الحركة الخارجية والداخلية، الاستعلام عن نتائج حركة نقل المعلمين الداخلية والخارجية، وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالتعليم)،ويتم دخول الموقع الإلكتروني الرسمي للنظام المركزي، من خلال اتباع رابط نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية 1440 الرسمي المُرفق.

كما يستفيد منه أولياء الأمور من خلال إتاحة نظام نور لهم الأمور الآتية (تسجيل الأبناء، الاشتراك في خدمة النقل المدرسي التابع لشركة تطوير، تعريف طالب، نقل الطالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى، الحصول على التقارير الدورية للطالب، الإطلاع على جدول الحصص المدرسية الأسبوعي، متابعة حضور الطالب/الطالبة وغيابهم، إجراء التعديلات على البيانات الشخصية للطالب، الاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب الشهرية ومنتصف العام الدراسي ونهاية العام الدراسي)، ويتيح نظام نور لولي الأمر حالياً إمكانية الاستعلام عن نتائج منتصف العام الدراسي عن طريق نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط.

نظام نور نتائج النقل الخارجي 1440

وضعت وزارة التعليم السعودية خطة زمنية تتعلق بتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات وإدخال الرغبات، بالإضافة إلى تضمنها لمواعيد وإجراءات النقل الداخلي والخارجي، ووفقاً للمواعيد الواردة بالتعميم الوزاري، فمن المقرر أن يتم إطلاق نتائج النقل الخارجي اليوم الخميس 14 مارس 2019 الموافق لتاريخ 7 رجب 1440هـ، ويتم الاستعلام عن نتيجة النقل الخارجي بواسطة دخول الحساب الشخصي للمعلم أو المعلمة على نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني.

نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1441

تقوم وزارة التعليم السعودية بتفعيل رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نتائج الطلاب بالسجل المدني وبدون رقم سري في نهاية أسبوع الاختبارات الثاني المُحدد وفق خطة التقويم الدراسي السعودي، ويتم تعديل درجات الطلاب والطالبات بالمرحلة المتوسطة في نظام نور المركزي عن طريق فتح مُحرك البحث من جانب الجهة المُختصة بفتح تعديل الدرجات (إدارة الاختبارات والقبول)، ثم الدخول على صفحة بيانات الطالب/الطالبة واختيار الاختيار التالي (لإدخال درجات طالب أنقر هنا)، ويتم الدخول للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق عبر موقع نظام نور الموحد برقم الهوية الوطنية شهادات الطلاب Noor Results.