شروط قرض الأسرة في المملكة بدون كفيل حتى 100 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد: كل ما تحتاج إلى معرفته

ما هي شروط قرض الأسرة في المملكة بدون كفيل حتى 100 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد؟ ما هي مميزات التقديم على قرض الأسرة في السعودية بدون كفيل حتى ألف ريال سعودي؟ توجد العديد من قروض التمويل المتنوعة والتي توفرها الشركات المختلفة للمواطنين السعوديين من أجل التسهيل عليهم ويعد من أبرزها هي قروض الأسرة وعبر موقع لحظات نيوز نعرض شروط تمويل الأسرة بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي.
شروط قرض الأسرة في المملكة بدون كفيل حتى 100 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد
يعتبر تمويل وقرض الأسرة هو من أهم صور الدعم المميزة والتي تتميز بتوفيرها الدولة وكافة شركات التمويل والعديد من البنوك المختلفة ويعد من أبرزها هو بنك التسليف والتنمية في السعودية وذلك وفق الشروط المحددة والتي عمل على تعيينها البنك وتتمثل في التالي:
- يشترط أن يكون الفرد سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 18 عام ولا يجب أن يزيد العمر الخاص به عن 70 عام.
- ألا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن 3000 ريال سعودي للفرد الواحد.
- يجب ألا يزيد الدخل الكلي الخاص بالأسرة المتقدمة بالطلب عن 14.500 ريال سعودي.
- يعد التمويل الجديد بدون كفيل غارم سعودي لجميع الأفراد العاملين في الوظائف الحكومية.
- يشترط إعالة الأطفال في الأسرة المتقدمة بالطلب.
أهم مميزات قرض الأسرة في السعودية
في صدد تعرفنا على شروط قرض الأسرة في المملكة بدون كفيل حتى 100 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد نستكمل الآن تعرفنا على المزايا المختلفة والتي يتم الحصول عليها من بنك التنمية والتسليف وهي كما يلي:
- يوفر بنك التسليف الحصول على قرض الأسرة بدون وجود الرسوم الإدارية المحددة للعملاء.
- يتم تقسيط قرض الأسرة على مدة تصل إلى 5 سنوات.
- يمكن الحصول على قرض الأسيرة بدون فوائد بقيمة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- يتوفر قرض الأسرة لجميع العاملين في القطاع الحكومي فقط.
يعد قرض الأسرة في المملكة العربية السعودية هو أحد خدمات التمويل المختلفة والمميزة والتي تم توفيرها لجميع الأفراد والمواطنين السعوديين المستحقين للحصول عليه من أجل النهوض بالأسرة السعودية.