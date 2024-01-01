شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: فتوح جدد بشروط الزمالك وأتمنى عودة طارق حامد ومصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال العدل، المنتج السينمائي الكبير، كواليس تجديد أحمد فتوح تعاقده مع الزمالك، مؤكدًا أن البداية كانت من عند الإعلامي أحمد جمال الذي تحدث معه وطالبه بالتدخل لكن العدل رفض في البداية.

وقال العدل، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، إنه اشترط اعتذار فتوح أولًا لجماهير الزمالك، والالتزام بجميع العقوبات، وهو ما فعله اللاعب، مؤكدًا أن حسين لبيب رئيس النادي، كان يرفض في البداية الجلوس مع فتوح لولا وساطته هو وعمرو الجنايني.

وأكد العدل أن فتوح أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، ولم يكن مقبولا خروجه من الزمالك، كما أن اللاعب جدد بشروط الزمالك واعتذر لجماهير، متمنيًا أن تكون تلك المرحلة درسا لفتوح.

وأضاف جمال العدل، إن تجربة معتمد جمال تعتبر ناجحة بكل المقاييس، وعمل في ظروف صعبة، واستطاع تحقيق نجاحات، لكنه في نفس الوقت يتمنى التعاقد مع مدرب أجنبي.

وتابع: المرحلة القادمة تتطلب مدربا أجنبيا كبيرا، ويعلم أن مجلس الإدارة يسير بشكل جيد في هذا الأمر.

وأشار العدل إلى أنه يتمنى عودة الثنائي طارق حامد ومصطفى فتحي للفريق في المرحلة القادمة، خاصة أنهما يعشقان الزمالك وخروجهما من النادي كان خطأ يجب أن يتم تصحيحه.

واختتم العدل حديثه قائلا: إن بناء فريق قوي للزمالك سيتم على مراحل، ولا يمكن أن يكون في فترة انتقالات وحيدة كما تطلب الجماهير.