شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه تنزانيا الليلة فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، فى البروفة الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

ويدفع فيتوريا فى مباراة اليوم بمعظم لاعبي التشكيل الأساسي لتجربة بعض الجمل الفنية قبل البطولة، بجانب الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابات أو البعيدين عن المشاركة، مثل أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد، على أن يمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين فى الشوط الثاني، والأقرب أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول فى الشوط الثاني.

وفضل فيتوريا مواجهة منتخب تنزانيا، الذى يعتبر من المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني داخل أفريقيا، خوفاً على اللاعبين من الإصابات والإجهاد قبل البطولة، لذا فضل تجربة وتجهيز اللاعبين من خلال بوابة تنزانيا.

تقام المباراة الودية أمام تنزانيا بحضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية، ويأمل منتخب مصر فى حضور أكبر عدد من الجماهير لمساندة اللاعبين ودعمهم قبل البطولة المرتقبة.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.