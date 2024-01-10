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أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتكو في السوبر الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام في الرياض على استاد الأول بارك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجير – كارفاخال.

في خط الوسط: تشواميني – مودريتش – فالفيردي – بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: لونين – كروس – كامافينجا – خوسيلو – سيبايوس – براهيم دياز – فران جارسيا – أردا جولر – ماريو مارتن – نيكو باز – توبياس.

 

 

 

ويسعى كلا الفريقان لاستعادة اللقب بعدما حقق ريال مدريد كأس السوبر آخر مرة في 2021 بينما كانت نسخة 2014 من نصيب أتلتيكو مدريد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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