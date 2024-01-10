ريال مدريد يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل ريال مدريد رسميًا إلى نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد بعد التغلب عليه بنتيجة 5-3 في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية في الدور نصف النهائي من البطولة.

تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم تمكن الريال من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 20 من رأسية المدافع الألماني روديجر.

وفي الدقيقة 29 سجل الريال الهدف الثاني بقدم النجم فيرلاند ميندي من صناعة النجم داني كارفخال، قبل أن يتمكن الأتلتي من العودة للمباراة بهدف التعادل عن طريق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 37 بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية فشل حارس الريال في التصدي لها.

وفي الدقيقة 78 سجل اللاعب أنتونيو روديجر هدف في مرماه بالخطأ ومنح أتلتيكو التقدم من جديد قبل أن يتمكن اللاعب داني كارفاخال من تسجيل هدف التعادل للريال في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وانتقل الفريقان لخوض الأشواط الإضافية من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي البطولة، والتي نجح من خلالها الفريق الملكي في تسجيل هدفين جاء الأول بقدم ستيفان سافيتش لاعب الأتلتي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 122 من عمر اللقاء تمكن اللاعب ابراهيم دياز من تسجيل الهدف الخامس لريال مدريد لينتهي اللقاء 5-3، ويحسم الريال تأهله للنهائي وينتظر الفائز من مباراة برشلونة و أوساسونا.