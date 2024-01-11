بالدرجات.. تقييم لاعبي ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي السوبر الإسباني

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي ريال مدريد وأتلتيكو، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، بعد مباراة ماراثونية في كأس السوبر الإسباني.

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وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بين ريال مدريد وأتلتيكو بنتيجة 3-3، ليتم الاتجاه إلى الوقت الإضافي، الذي نجح فيه الميرنجي في خطف الفوز.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، ليواجه الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا.

أفضل لاعب في ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

وبحسب الشبكة، فإن داني كارفاخال، كان أفضل لاعبي ريال مدريد في المباراة بتقييم 8.8، يليه فالفيردي 8.3، ثم فينيسيوس جونيور بـ8.1.

وحصل كيبا، على أسوأ تقييم بين لاعبي ريال مدريد في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

أسوأ لاعب في أتلتيكو مدريد أمام الريال

وأشارت الشبكة إلى أن ستيفان سافيتش، حصل على أسوأ تقييم بين لاعبي أتلتيكو مدريد بـ6.1، يليه أوبلاك بتقييم 6.2.

بينما كان أنطوان جريزمان أفضل لاعب في صفوف أتلتيكو مدريد خلال مباراة السوبر الإسباني بتقييم 8.7.