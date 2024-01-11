أبرزها برشلونة ضد أوساسونا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم الخميس 11 يناير عددًا من المباريات المثيرة بالأخص في بطولة السوبر الإسباني، فبعد تأهل ريال مدريد إلى نهائي الكأس بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5/3، أصبح ينتظر الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا في قبل نهائي البطولة.

كما يخوض يوفنتوس مباراة صعبة وقوية في طريقه نحو نهائي كأس إيطاليا ضد فروسينوني في دور الربع النهائي على ملعب أليانز أرينا.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الخميس:

مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني

برشلونة x أوساسونا - 09:00 بتوقيت القاهرة - SSC HD1.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

يوفنتوس x فروسينوني - 10:00 بتوقيت القاهرة - AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في الدوري المغربي

الوداد x المغرب الفاسي - 07:00 بتوقيت القاهرة - Arryadia.

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

مولودية وهران x شباب قسنطينة - 05:45 بتوقيت القاهرة - الشبابية

اتحاد العاصمة x شبيبة الساورة - 08:00 بتوقيت القاهرة - الشبابية.

مباريات المنتخبات الودية

المغرب x سيراليون - 07:00 بتوقيت القاهرة.