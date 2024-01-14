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الامارات | مانشستر سيتي يقلب الطاولة على نيوكاسل في الوقت القاتل

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة على نيوكاسل 3-2، السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من الممتاز.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 26، ولكن رد ألكسندر إيزاك بالتعادل في الدقيقة 35، ثم أضاف غوردون ثاني أهداف "الماكبايس" في الدقيقة 37، ولكن دي بروين تعادل للسيتيزن في الدقيقة 74.

ونجح السيتي في أن يسجل هدفاً حاسماً في الدقيقة 90+1، وذلك عن طريق اللاعب الشاب أوسكار بوب، بعد تمريرة من كيفين دي بروين، لتصبح النتيجة 3-2.

وارتفع رصيد السيتي الذي حقق انتصاره الثالث توالياً إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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