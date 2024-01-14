ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم في أمم أفريقيا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم في أمم أفريقيا ، وبدأ منتخب مصر مغامرته في كأس أمم إفريقيا 2023 بمواجهة حاسمة أمام منتخب موزمبيق، وذلك يوم الأحد في إطار البطولة التي تحتضنها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024. يعد هذا اللقاء الأول بمثابة انطلاقة مهمة للفراعنة في سعيهم نحو الحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية، الذي يعد هدفاً طويل الأمد للجماهير المصرية.

يحتل منتخب مصر مركز الريادة في المجموعة الثانية بالبطولة، حيث يشارك في المجموعة إلى جانب منتخب موزمبيق، منتخب غانا، ومنتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي". وسيكون على عاتق المنتخب المصري تحقيق نتائج إيجابية في هذه المباريات الأولى لتعزيز آماله في التقدم إلى المراحل النهائية من البطولة.

يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية هذا اللقاء بشغف، حيث يعد مناسبة لرؤية أداء المنتخب المصري في هذه البطولة الهامة. يسعى الفريق إلى تحقيق بداية قوية والمضي قدماً نحو تحقيق التتويج باللقب، الذي يعد حلماً يتردد صداه في قلوب الجماهير.

رغم أن المباراة تعد تحدٍ كبيرًا، إلا أن الجماهير المصرية تثق تماماً في قدرات منتخبها وفي الإمكانيات التي يمتلكها الفريق بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا. يعكس هذا اللقاء بداية الرحلة المليئة بالتحديات والآمال للفراعنة، الذين يسعون جاهدين للتألق في هذه البطولة وتحقيق إنجاز كروي يعزز مكانتهم في عالم الساحرة المستديرة.

بهذا السياق، يترقب عشاق الكرة في مصر وخارجها تطورات البطولة ونتائج المباريات القادمة، وذلك بفارغ الصبر والتفاؤل تجاه إمكانية رؤية منتخبهم يحقق أداءً مميزاً ويسعد قلوب الجماهير.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

تقام مباراة مصر وموزمبيق اليوم الأحد 14 يناير 2024، وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد فيليكس بوانيي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

تذاع المباريات على قنوات بي إن سبورتس، بتعليق علي محمد علي.

حكم مباراة مصر وموزمبيق

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023 للحكم الموريتاني دحان بيدة، وسبق أن أدار الحكم البالغ من العمر 32 عاما للأندية المصرية 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

وأدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وموزمبيق

تقابل منتخب مصر مع موزمبيق 5 مرات من قبل، حقق المنتخب الوطني الفوز في جميعها، وكان أكبر انتصار بنتيجة 2-0 وتكرر في 4 مواجهات.

جاء اللقاء الأول الذي جمع بين منتخب مصر وموزمبيق عام 1986 في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية، وفاز منتخب الفراعنة بثنائية نظيفة.

والتقى منتخب مصر مع موزمبيق مرة أخرى عام 1998 في دور مجموعات كأس الأمم ضمن المجموعة الرابعة، حينها حقق المنتخب المصري الفوز بثنائية نظيفة، وكان اللقاء الثالث في كأس الأمم 2010، وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين.

بينما في اللقاء الرابع، حقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، وفي لقاء الإياب فاز منتخب الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبوجبل (البنك الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، أحمد سامي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال (مودرن فيوتشر)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز).

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة)، إمام عاشور (الأهلي)، محمد النني (أرسنال)، مروان عطية (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود حمادة (المصري).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، مصطفى محمد (نانت)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).

وجاءت قرعة أمم أفريقيا 2023، كما يلي :

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال ، كاميرون، غينيا، جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب أفريقيا،نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا