هاتريك فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التقدم على برشلونة في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - السوبر الإسباني..

الأحد 14/يناير/2024 - 09:52 م 1/14/2024 9:52:06 PM

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام غريمه التقليدي برشلونة متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

جاءت البداية مثيرة وحماسية خاصة من جانب رال مدريد الذي نجح في هز شباك منافسه الكتالوني بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق فينسيوس جونيور.

وبعد 3 دقائق فقط يعود الخطير فينسيوس ليضيف الهدف الثاني وسط إنهيار دفاعي واضح لبرشلونة.

سيطر الميرينجي على اللقاء مستغلاً حالة الإرتباك في صفوف برشلونة الذي بدأ في إستعادة توازنه بمرور الدقائق.

تحسن أداء فريق المدرب تشافي هيرنانديز ونجح المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف رائع قلص به الفارق في الدقيقة 33.

وجاء الرد سريعاً عن طريق المتألق فينسيوس جونيور الذي سجل الهدف الثالث للريال وهدفه الثالث في المباراة (هاتريك) لتنتهي أحداث الشوط بتقدم ريال مدريد بنتيجة 3-1.