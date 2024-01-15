ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويتوج بطلاً للسوبر الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق ريال مدريد بطلاً للسوبر الإسباني للمرة الـ 13 في تاريخه بعد فوزه الكاسح على غريمه التقليدي برشلونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

الشوط الأول

جاءت البداية مثيرة وحماسية خاصة من جانب رال مدريد الذي نجح في هز شباك منافسه الكتالوني بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق فينسيوس جونيور.

وبعد 3 دقائق فقط يعود الخطير فينسيوس ليضيف الهدف الثاني وسط إنهيار دفاعي واضح لبرشلونة.

سيطر الميرينجي على اللقاء مستغلاً حالة الإرتباك في صفوف برشلونة الذي بدأ في إستعادة توازنه بمرور الدقائق.

تحسن أداء فريق المدرب تشافي هيرنانديز ونجح المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف رائع قلص به الفارق في الدقيقة 33.

وجاء الرد سريعاً عن طريق المتألق فينسيوس جونيور الذي سجل الهدف الثالث للريال وهدفه الثالث في المباراة (هاتريك) لتنتهي أحداث الشوط بتقدم ريال مدريد بنتيجة 3-1.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني واصل ريال مدريد تفوقه واستحواذه على وسط الميدان امام تراجع واضح لبرشلونة.

ونجح البرازيلي رودريجو في ترجمة التفوق الكاسح للميرينجي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وأهدر براهيم دياز فرصة إضافة خامس الأهداف ليرال مدريد بعد مرور رائع وتسديدة قوية تصدى لها حارس برشلونة.

إستمرت السيطرة المدريدية والحصار الهجومي للفريق حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً تتويج ريال مدريد باللقب.