ريال مدريد يصنع الحدث في نهائي السوبر.. وأنشيلوتي يلحق بـ إنجاز زيدان

ياسر رشاد - القاهرة - تُوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه الساحق على برشلونة، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

وتمكن الفريق الملكي من تحقيق انتصار ساحقًا، على غريمة التقليدي برشلونة بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني.

وسلط النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الضوء عليه، بعدما سجل الأهداف الثلاثة الأولى لفريق ريال مدريد، ثم أضاف مواطنه رودريجو الهدف الرابع، في حين سجل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد.

فينيسيوس

أنشيلوتي يعادل رقم زيدان

تمكن كارلو أنشيلوتي الإيطالي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، من تحقيق البطولة رقم 11 في جميع البطولات مع النادي المرينجي، ليعادل رقم الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لفريق.

وأصبح أنشيلوتي، بذلك، ثاني أكثر المدربين تحقيقًا للألقاب مع فريق بالتساوي مع زيدان، ويأتي ميغيل مونيوز في المقدمة صاحب الرقم القياسي برصيد ١٤ لقبًا.

أنشيلوتي

رقم سلبي لتشافي في الكلاسيكو

أصبح تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، هو ثامن مدرب في تاريخ الفريق، الذي يتلقى الفريق تحت قيادته 4 أهداف أو أكثر، في مباراتين على الأقل ضد ريال مدريد، بعد هزيمته 0-4 في نصف نهائي الكأس الموسم الماضي، و1-4 في نهائي السوبر.

وأصبح الإسباني أول مدرب يحقق هذا الرقم السلبي، منذ فرانك ريكارد الهولندي، الذي حققه بنتيجة 2-4 في أبريل 2005 و1-4 في مايو 2008.

خلال آخر ثلاث مباريات جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة، تمكن ريال مدريد من تسجيل أربعة أهداف في اثنتين منها، وذلك في مسابقتين مختلفة.

وهذا ما يزيد الوضع من ضغوط تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، حيث بدأ بعض جماهير النادي تطالب بتنحيه من منصبه.

أكبر فوز في ملعب محايد

حقق النادي الملكي أكبر فوز في الكلاسيكو، على ملعب غير تابع للفريقين، وهو ملعب "الأول بارك" في مباراة أمس، وذلك بعد مرور 49 عامًا.

وكان آخر أكبر فوز في الكلاسيكو، على ملعب محايد من نصيب النادي الملكي، بنتيجة 4-0 ضد البلوجرانا في نهائي كأس 1974، التي أقيمت على ملعب "فيسنتي كالديرون" الذي كان يعتبر معقل أتلتيكو مدريد السابق.

ريال مدريد يهيمن على نتائج الكلاسيكو

في آخر ثلاثة مباريات كلاسيكو، حقق فريق ريال مدريد الفوز على برشلونة بشكل متتالي في جميع البطولات، حيث فاز في كأس ملك إسبانيا بنتيجة 4-0 وفي الدوري الإسباني بنتيجة 2-1، وأيضًا في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 4-1.

في آخر 13 مباراة كلاسيكو، حقق فريق ريال مدريد التفوق في 9 مباريات، بينما تمكن فريق برشلونة من الانتصار في 3 مباريات، بينما سيطر التعادل على مباراة واحدة فقط.

نهائيات السوبر الإسباني

نجح ريال مدريد في الفوز بالبطولة السوبر الإسبانية، في 7 من أصل 9 مواجهات لعبها أمام برشلونة.

ليقلص الفارق الذي يفصله عن برشلونة، أصحاب السجل القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني، إلى لقب واحد فقط، حيث حقق البارسا 14 لقبا بينما المرينجي 13 لقبا.