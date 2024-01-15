اخر سبعة لاعبين سجلوا هاتريك في كلاسيكو الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - تعد المواجهة التقليدية بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكرة الأسبانية هي المواجهة الأهم والأشهر بين الاندية في الكرة العالمية وليس هناك اهم لأي لاعب من الفريقين ان يسجل ولو هدف في الكلاسيكو لانه هدف سيسجله التاريخ و يتناقل اسمه عبر وكالات الأنباء لكن عندما يسجل لاعب واحد ثلاثة أهداف ( هاتريك ) في الكلاسيكو فأنه يصبح حديث العالم بكل تأكيد وهناك نجوم كبار فشلوا في تحقيق مثل هذا الإنجاز الكبير مثل كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي في لقاءات الكلاسيكو وايضا اندرياس انيستا و رونالدينيو من حانب برشلونة.

وجاءت ثلاثية نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بالأمس امام برشلونة في نهائي كأس السوبر الأسبانية لتعيد فتح ملفات النجوم التي نجحت في تحقيق نفس الانجاز في لقاءات الكلاسيكو ونريد هنا اخر سبعة لاعبين نجحوا في تحقيق هذا الإنجاز

الأنجليزي جاري لينيكر ( برشلونة )

هداف انجلترا الكبير وهداف كأس العالم ١٩٨٦ نجح في تحقيق هذا الإنجاز في الكلاسيكو على ملعب كامب نو في برشلونة عام ١٩٨٧ وسجل جاري لينيكر هدفين في أول خمس دقائق وأضاف الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني ورغم نجاح الأرجنتيني خورخي فالدانو و المكسيكي هوجو سانشيز في تسجيل هدفين للريال الا ان المباراة انتهت لمصلحة برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين .

البرازيلي روماريو ( برشلونة)

لعب النجم البرازيلي الكبير روماريو مع برشلونة موسمين فقك لكنه نجح في وصع بصمة كبيرة بتسجيله ٣٩ هدف في ٦٥ مباراة مع البارسا وقاد روماريو برشلونة لفوز ساحق على ريال مدريد بخمسة اهداف مقابل لاشىء في يناير ١٩٩٤ حيث سجل هدفين في الشوط الاول بتمريرتين من بيب جوارديولا و اكمل الثلاثية في بداية الشوط الثاني .

التشيلي إيفان زامورانو ( ريال مدريد )

بعد هاتريك روماريو بعام واحد عاد نجم ريال مدريد التشيلي إيفان زامورانو ليقود الميرنجي لرد اعتباره والانتقام من البارسا بالفوز بخمسة اهداف في يناير ١٩٩٥ على ملعب سانتياجو بيرنابيو .

الأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة )

يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو النجم الأسطوري في لقاءات الكلاسيكو وكان له بصمة لا تنسى كونه الاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في لقاءين للكلاسيكو.

اللقاء الاول عندما كان مازال صغيرا في عام ٢٠٠٧ عندما سجل هاتريك في التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب كامب نو .

ثاني اللقاءات كان عام ٢٠١٤ على ملعب سانتياجو بيرنابيو وانتهي بفوز برشلونة ٤ / ٣ حيث سجل ميسي ثلاثية لبرشلونة بعد هدف اندرياس انيستا ليقود البارسا لفوز تاريخي في قلب مدريد .

الاورجوياني لويس سواريز ( برشلونة )

في اكتوبر ٢٠١٨ قاد الاورجوياني الفذ لويس سواريز برشلونة لفوز ساحق على ريال مدريد بخمسة اهداف لهدف على ملعب كامب نو من ركلة جزاء وضربة رأس بارعة و انفراد رائع بحارس ريال مدريد ليضع الكرة من فوقه مسجلا الهاتريك التاريخي .

الفرنسي كريم بنزيمة ( ريال مدريد )

في أبريل ٢٠٢٣ ذهب ريال مدريد الى لقاء برشلونة في كأس ملك أسبانيا وهو مطالب بتحقيق الفوز بعد خسارته لقاء الذهاب امام برشلونة بهدف ليدخل ريال مدريد المباراة بقوة وينجح فينيسيوس جونيور هدف في الشوط الاول وينجح كريم بنزيمة في تسجيل هاتريك في الشوط الثاني ليقود الريال الى المباراة النهائية .

البرازيلي فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد )

فينيسيوس جونيور هو آخر عنقود اصحاب الهاتريك في لقاءات الكلاسيكو بتسجيله ثلاثية في مرمى برشلونة في نهائي كأس السوبر الأسبانية على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.