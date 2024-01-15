انتهت.. الهلال يقترب من الإعلان عن صفقته الشتوية خلال ساعات

بات نادي الهلال السعودي، قريبًا من الإعلان عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عن هوية أولى صفقات نادي الهلال السعودي، بس الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان نادي الهلال السعودي، قد دخل في مفاوضات مع نظيره أولمبيك مارسيليا، للحصول على خدمات لاعبه البرازيلي رينان لودي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

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ويرغب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، في تدعيم مركز الظهير الأيسر للزعيم، في ظل ارتباط فريقه بمباريات قوية في الفترة المقبلة.

وبحسب فابريزو رومانو، فإن رينان لودي أتم انتقاله لصفوف نادي الهلال، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

والجدير بالذكر أن فريق الهلال يقدم مستويات جيدة، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة حصدهم من 19 جولة.