الامارات | بيان رسمي من قناة عربية أرضية بشأن بث مباراة مصر والرأس الأخضر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينما تبحث الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر (كاب فيردي) الحاسمة، في الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بحثا عن بطاقة التأهل للدور التالي، بعد التعثر في الجولتين الأولى والثانية بالتعادل أمام كل من موزمبيق وغانا، أصدرت قناة الجزائرية الأرضية بيانا بشأن موقفها من نقل المباراة عبر شاشتها.

ولم تقم القناة الجزائرية الأرضية، التي نقلت مباراة منتخب مصر الافتتاحية أمام موزمبيق، بإذاعة المباراة الثانية أمام غانا، لتعلن موقفها من بث مباراة مضر وكاب فيردي، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الاثنين.

وأصدرت القناة الجزائرية، بيانا عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت خلاله: "مقابلة المنتخب المصري الشقيق غير منقولة على القناة الأولى الجزائرية بسبب حقوق البث الفضائي".

وأضافت: "حظ موفق لرفقاء النجم العالمي محمد صلاح"، هكذا وجهت القناة رسالة لزملاء قائد منتخب مصر محمد صلاح، والذي تأكد غيابه عن اللقاء، بسبب الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مواجهة غانا.

وتعادل منتخب مصر في أول مواجهتين أمام موزمبيق 2-2، وهي نفس نتيجة المواجهة الثانية أمام غانا، ليصبح الفوز هو خيار الفراعنة أمام كاب فيردي، لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري الغائب عن خزائنهم منذ 14 عاما، وتحديدا منذ التتويج باخر نسخة عام 2010.