الامارات | كلوب يشعل الشارع الرياضي في مصر بسبب محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مدرب ليفربول يورغن كلوب الجدل الساعات الماضية بعدما أعلن عن عودة محمد صلاح إلى ليفربول، من أجل التعافي وذلك قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما أشعل النار بين النقاد الرياضيين واللاعبين السابقين، عن قوة ليفربول ومدربه وعن أنه هو صاحب فكرة عودة اللاعب إلى إنجلترا.

ولن يشارك محمد صلاح في الوقت الحالي مع منتخب مصر الذي يستعد لمباراة الرأس الأخضر مساء الإثنين، نظرًا لإصابته في العضلة الخلفية، كما أعلن بيان اتحاد الكرة بعد نهاية مواجهة غانا.

وأكد يورغن كلوب في تصريحات للصحافة الإنجليزية، أن محمد صلاح سيعود إلى إنجلترا من أجل التعافي مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول، وإذا أصبح جاهزًا سيؤكد على عودته إلى كوت ديفوار في حال تأهل مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

ومع تأكيد ليفربول أن محمد صلاح لن يلعب مع النادي حتى لو تم شفائه خلال هذه الفترة، ومع منطقية الحدث وأن تواجد اللاعب في إنجلترا أمر في صالح اللاعب إلا أن العديد من اللاعبين السابقين ومنهم من أصبح إعلامي حالي هاجم اتحاد الكرة المصري بقوة كما هاجم محمد صلاح، بسبب ترك المنتخب في وسط الطريق في البطولة القارية.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز اليوم حتى وإن كان أمام بدلاء الرأس الأخضر من أجل الصعود الرسمي وتجنب أي مفاجآت قد تنهي مشوار المدرب مع المنتخب المصري إذا حدث وخرج المنتخب المصري من دور المجموعات.