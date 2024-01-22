الامارات | قطر تعلن عن تنظيم كأس العرب للمرة الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة المنظمة لـ كأس آسيا 2023 الشيخ حمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم سابقا والمُعيّن وزيراً للرياضة في خلال الشهر الحالي ان بطولة كأس العرب مستمرة وستنظم من جديد بحلة جديدة بالتعاون بين الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد العربي للعبة وقال خلال لقاء مع الصحافيين، ان بطولة كأس العرب ستعود من جديد وستنظم في قطر.

وأضاف: "انا لست الشخص المخول للحديث عن هذه البطولة رسميا لكني أستطيع التأكيد باننا في صدد دراسة آلية المشاركة للإعلان عن تنظيمها مجدداً في الفترة الزمنية القادمة".

واعتبر انه بعد النجاحات التي حققها قطر من خلال احتضان العديد من البطولات العالمية والقارية يبقى الحلم الاكبر هو استضافة الالعاب الاولمبية وقال "سبق ان ترشحنا لاستضافة الالعاب في الاعوام الاخيرة ونملك النية للتقدم مجددا".

وتابع "لا شك ان النجاحات التي اصبناها في تنظيم أكثر من بطولة عالمية وفي أكثر من رياضة في السنوات الاخيرة جعلتنا نهدف الى تنظيم الالعاب الأولمبية في المستقبل".

وستقام الالعاب الاولمبية المقبلة في باريس صيف عام 2024، تليها لوس انجليس عام 2028 ثم بريزبين الأسترالية عام 2032.

واعتبر الشيخ حمد بن خليفة ان منطقة الخليج ككل اثبت انها تملك الامكانيات لاستضافة أكبر الاحداث الرياضية ونوه بالسعودية التي ستستضيف كأس اسيا عام 2027 وكأس العالم 2034.

وعن امكانية استضافة بعض دول الخليج لمباريات مونديال 2034، قال: "اصحاب الحق لهم الحق في تقرير ما إذا كان هذا الامر ممكن ام لا بحسب اللوائح القانونية لكأس العالم".

ويذكر أن هناك ثلاث دول ستنظم مونديال 2026 وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ثم ثلاث دول مونديال 2030 وهي اسبانيا والبرتغال والمغرب بالإضافة الى بعض المباريات في الارجنتين والاوروغواي والباراغواي، ثم السعودية عام 2034.