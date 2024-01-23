وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وتعرض العامري فاروق لأزمة مفاجأة خلال نوفمبر الماضي عقب شعوره بتعب وإعياء، أعقبه تعرضه للإغماء وفقدان الوعي وذلك أثناء تواجده داخل مقر الاهلي بالجزيرة.

ونقل العامري فاروق إلى مستشفى المعلمين المجاورة لمقر الاهلي على الفور قبل أن يتم إجراء الفحوصات حيث أثبتت تعرضه لنزيف في المخ وتوقف القلب لدقائق،.

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ونقل بعد ذلك وزير الرياضة السابق إلى مستشفى نيو هوسبيتال بمدينة 6 أكتوبر،حيث خضع لعملية جراحية دقيقة وطارئة، تحت إشراف طاقم طبي مكون من 5 أطباء مختصين، من أجل إزالة تجمع دموي في المخ.

وفي اليوم ذاته خضع نائب رئيس القلعة الحمراء لعمليتين جراحيتين منهما واحدة بتركيب قسطرة، قبل أن يخرج من غرفة العمليات إلى غرفة العناية المركزة لوضعه تحت الملاحظة.