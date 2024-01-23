مفاجأة.....هل يغادر اردا جولار ريال مدريد هذا الشتاء ؟

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة سبورت الأسبانية ان لاعب ريال مدريد التركي الشاب اردا جولار ربما يغادر الفريق الملكي على سبيل الإعارة خلال فترة الأنتقالات الشتوية الحالية على خلفية عدم مشاركته مع النادي الملكي خلال الفترة الأخيرة رغم شفائه من الاصابات الملاحظة التي لاحقته منذ انضمامه لريال مدريد الصيف الماضي .

وقالت صحيفة ان سبورت ان اردا جولار بدأ الموسم بداية غير موفقة مع ريال مدريد من خلال تعرض لعدد من الاصابات ابعدته عن تشكيل الفريق الملكي على مدار اكثر من ثلاثة أشهر لكن الاعب يبدو غير سعيد بعدد مبارياته ودقائق اللعب الفعلية مع ريال مدريد بعد عودته من الإصابة حيث لم يشارك الا في لقائي ارانديناو اتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك أسبانيا حيث كان اساسيا في لقاء إرادينا وخرج من الملعب بعد ٦٠ دقيقة كما شارك في الدقائق الثمان الأخيرة من مواجهة اتلتيكو مدريد لكن هذا يبدو غير كافيا للاعب الذي استبعد مجددا من مباريات برشلونة و اتلتيكو مدريد والميريا وهي المباريات الثلاث الأخيرة التي لعبها ريال مدريد وظهر هذا جليا في مباراة الميريا الأخيرة عندما القى اردا جولار بزجاجة المياة الخاصة به بعدما أشرك كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الاعبين الأحتياطيين ولم يقم بأقحامه في المباراة .

واشارت صحيفة سبورت ان أردا جولار يضع في اعتباره المشاركة مع منتخب تركيا في كأس الأمم الأوربية المقبلة في المانيا الصيف المقبل ويرى ان استمراره احتياطيا في ريال مدريد لن يجعله يحظى بفرصة المشاركة في اليورو لذلك فقد أخبر إدارة ريال مدريد برغبته في الخروج من الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وهو السيناريو الأقرب خاصة مع وجود عدد من العروض التي تلقاها الاعب بمجرد فتح باب إمكانية انتقاله لاحد الاندية .