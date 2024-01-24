إصابة نجم الزمالك قبل مباراة أم صلال في دورة الإمارات الودية

تعرض نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للإصابة قبل مباراة أم صلال القطري الودية بدورة نادي الوحدة الودية، والمقامة بالإمارات.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري، بدورة الوحدة الودية، المقرر لها اليوم الأربعاء في تمام الخامسة وعشر دقائق، بتوقيت الإمارات، الثالثة وعشر دقائق بتوقيت مصر على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عبر الموقع الرسمي لناديه، أن محمد أشرف “روقا” لاعب الوسط تعرض لارتفاع درجة حرارة وإعياء شديد صباح اليوم الأربعاء”.

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وأشار طبيب الزمالك، إلى أن الجهاز الطبي بالاتفاق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة فضلا اصطحاب روقا، إلى إحدى المستشفيات القريبة من فندق الإقامة، لإجراء الفحوصات الطبية، حيث تم الاطمئنان على حالته.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة أم صلال القطري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي ” الونش” – محمود علاء – حاتم سكر.

الوسط : محمد حسام “بيسو” – محمد السيد – عمر جابر .

الهجوم : إبراهيما نداي – عمار ياسر – سيد عبد الله ” نيمار”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.