الامارات | «عربية السيدات 2024» تنطلق في الشارقة بمشاركة 560 لاعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم، في مسرح المجاز، فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 63 فريقاً رياضياً، و560 لاعبة، من 15 دولة عربية، تتنافس ضمن 8 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري.

ويشهد الحفل الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة.

وذكر بيان صحافي أن «تستضيف النسخة السابعة من الدورة، لأول مرة، المؤتمر العلمي الدولي (تألّق: رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف)، في السابع من فبراير الجاري، في قاعة الرازي بكلية الطب في جامعة الشارقة».