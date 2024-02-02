الامارات | نجم منتخب سورية من كأس آسيا إلى الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي قادش المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الخميس، توصله إلى اتفاق مع سلافيا براغ التشيكي لضم اللاعب السوري الدولي أيهم أوسو بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.

ويلعب أوسو (24 عاماً)، المولود في السويد، في مركز قلب الدفاع وقد شارك مع المنتخب السوري الأول في كأس آسيا علماً بأنه مثل السويد ضمن منتخبي تحت 21 عاماً وتحت 19 عاماً.

وشارك أوسو أساسياً في جميع مباريات المنتخب السوري في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، والتي ودعتها سوريا من دور الستة عشر بالخسارة أمام إيران بركلات الترجيح الأربعاء.

وسبق لأوسو اللعب لفرق هاكن وإسكلستونا وجايس في السويد، وانضم إلى سلافيا براغ في 2021، لكنه لعب منذ أغسطس الماضي لفريق هاكن بعقد إعارة وقد شارك معه في 14 مباراة منها خمس مباريات في الدوري الأوروبي.