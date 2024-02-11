بطولة إسبانيا: بيلينغهام يغيب عن ريال لعدة أسابيع بسبب التواء في الكاحل

الرياص - اسماء السيد - مدريد: يغيب لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام عن صفوف ريال مدريد جراء تعرضه لالتواء في كاحله الأيسر خلال الفوز على جيرونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، ما سيحرمه من المشاركة لعدة أسابيع وفقا لما أفاد الأحد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يحدد ريال مدة غياب بيلينغهام، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً في "الليغا" وصاحب 20 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا انه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة المحلية.

وتعتبر اصابة الوافد الجديد الشاب بيليغهام (20 عاماً) ضربة قوية للنادي الملكي قبل استحقاقه القاري أمام لايبزيغ الالماني في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وحيث من المتوقع أن يغيب ايضاً عن المواجهات المقبلة في الدوري أمام كل من رايو فايكانو وإشبيلية وفالنسيا.

وسجل بيلينغهام هدفين من رباعية الفوز على ضيفه جيرونا، قبل أن يخرج في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليحلّ براهيم دياس بدلاً منه.

وانضم بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الالماني بصفقة قدرت قيمتها بـ 111 مليون دولار وفرض نفسه نجما للنادي الملكي، إلى لائحة المصابين في ريال التي تضم رباعي الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو والنمسوي ديفيد ألابا والألماني أنتونيو روديغر وناتشو وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.