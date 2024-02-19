"ليس لأسباب سياسية".. ميسي يتحدث عن أسباب غيابه عن مباراة فريقه بهونج كونج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أسباب غيابه عن لقاء فريقه الودي، الذي أقيم في هونج كونج، منذ حوالي أسبوعين.

ونفى النجم الأرجنتيني في فيديو قام ببثه عبر منصة "ويبو" الصينية، ما يثار خلال الفترة الماضية عن رفضه المشاركة في المباراة، لأسباب سياسية.

وقال ميسي: "غير صحيح ما يثار حول رفضي خوض المباراة لأسباب سياسية، لقد زرت الصين عدة مرات طوال مسيرتي المهنية، وأملك الكثير من العلاقات القوية في هذه البلد".

واختتم: "لم أتمكن من المشاركة في المباراة، بسبب معاناتي من التهاب في العضلة الضامة، في اليوم الذي يسبق المباراة، وأنا حقاً لم أتمكن من خوض المباراة".

وكان ميسي قد تواجد على مقاعد بدلاء فريقه أمام نجوم هونج كونج، في اللقاء الذي أقيم منذ ما يقرب من أسبوعين، ولكنه لم يشارك في اللقاء.

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