أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه فريق بورتو البرتغالي، والمقرر لها فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الدراجاو"، فى ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: رايا.

الدفاع: بن وايت، ساليبا، جاكوب كيويور وجابرييل.

الوسط: رايس، تروسارد وأوديجارد.

الهجوم: ساكا، مارتينيلي وهافيرتز.

وأنهى أرسنال مرحلة المجموعات الأوروبية، فى صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة محققا 4 انتصارات وتعادل وتلقى هزيمة واحدة، متفوقا على فريق إيندهوفن صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط.

ويسعى الجانرز لمواصلة نتائجه الرائعة بعدما حقق مؤخرا فوزا كبيرا على مضيفه بيرنلي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "تيرف مور" معقل بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.