موعد مباراة بورتو وأرسنال بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستضيف فريق بورتو البرتغالي نظيره أرسنال الإنجليزي اليوم، في ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد " الدراجاو" بالبرتغال.

وتأهل نادي بورتو إلى هذا الدور من البطولة، بعدما جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، فيما جاء فريق أرسنال في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قناة "bein sports 3"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الهولندي سردار جوزوبويوك.

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