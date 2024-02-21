"مواجهات متوازنة".. تاريخ مواجهات بورتو وأرسنال قبل لقائهما اليوم بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستضيف فريق بورتو البرتغالي نظيره أرسنال الإنجليزي اليوم، في ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدراجاو"بالبرتغال.

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع بين بورتو وأرسنال، طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث سبق أن تواجها في 6 مباريات من قبل.

وتمكن أرسنال من تحقيق الفوز في 3 لقاءات، وتلقى الهزيمة في مباراتين، وحضر التعادل في مباراة واحدة.

وسجل لاعبو أرسنال 12 هدفاً في شباك بورتو، وتلقت شباكهم أربعة أهداف فقط، ويعد رفائيل بنتنز لاعب أرسنال هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

وبشكل عام خاض فريق أرسنال 8 مباريات من قبل أمام الأندية البرتغالية بدوري الأبطال، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز في 4 مباريات، وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، وحضر التعادل في لقاء وحيد.

وتأهل نادي بورتو إلى هذا الدور من البطولة، بعدما جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، فيما جاء فريق أرسنال في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

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