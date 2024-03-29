الامارات | خطوة مفاجئة من داني ألفيس عقب خروجه من السجن.. حفل صاخب حتى الخامسة صباحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اللاعب البرازيلي داني ألفيس أقدم على تصرفاً غير متوقع عقب خروجه من السجن.

وقالت إن لاعب برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيس، أقام حفلاً صاخباً بعد يومين فقط من خروجه من السجن.

وتحدثت عن تفاصيل الحفل وقال: "في وقت متأخر من الليل، تجمعت عائلة اللاعب البرازيلي في أحد المنازل، عندما لم يكن هناك صحافيين بالجوار، حيث احتفل داني ألفيس بعيد ميلاد والده، دومينغوس ألفيس دا سيلفا".

وتابع: "لم يقتصر الأمر على الحفل فحسب، فوفقاً لتسريبات بعض الضيوف، استمر الحدث حتى الخامسة صباحاً، وحضره أصدقاء العائلة، وبعض الأصدقاء الشخصيين لألفيس".

يذكر أنه بعد 14 شهراً و5 أيام في السجن بتهمة الاغتصاب، تم إطلاق سراح داني ألفيس في نهاية الأسبوع، بعد أن تمكن من جمع مليون يورو لدفع الكفالة.