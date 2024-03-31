شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مودرن فيوتشر فى سهرة رمضانية بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على مودرن فيوتشر باستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث كل فريق عن الفوز ووضع قدم فى نصف نهائي البطولة.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين والخسارة فى لقاء.

بينما جاء تأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة مباراة الذهاب في ربع النهائي بين الزمالك ومودرن فيوتشر، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويعاني فريق فيوتشر من عدد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، وفي مقدمتهم، مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر والذي يعاني من قطع في أربطة الركبة، بالإضافة إلى أحمد رفعت صانع الألعاب بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال مشاركته مع مودرن فيوتشر بالدوري، وعقد تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين لتحفيزهم والرفع من روحهم المعنوية بعد حالة الحزن التي سيطرت على اللاعبين خلال الفترة الماضية بسبب ظروف إصابة زميلهم أحمد رفعت والذي تم حجزه بالمستشفى منذ بداية شهر رمضان بعد الإغماء المفاجئ الذي تعرض له.

بينما على الجانب الآخر، يفتقد نادي الزمالك لخدمات لاعبيه، محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة للثلاثى عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لمشاركتهم مع فرقهم السابقة في البطولة الأفريقية قبل الانضمام للزمالك، فيما يستعيد الفريق الأبيض خدمات أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق قبل اللقاء المرتقب، بعدما خاض لاعب الزمالك فترة تأهيل من إصابة الكاحل التي تعرض لها خلال مباراة قمة كأس مصر والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، ويبحث البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن تصحيح مسار الفريق في أول مباراة رسمية بعد انتهاء فترة التوقف، ومصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد خسارة لقب كأس مصر أمام الأهلي، وذلك من خلال التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.