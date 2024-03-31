شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. أزارو يهدى الأهلى السوبر المحلى ويدخل تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن..

سجل وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 11 من الشوط الإضافى الأول "100 +1 بعد أن انتهى الوقت والأصلى بالتعادل السلبى بين الأهلى والمصري فى بطولة كأس السوبر المحلى موسم 2018.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى لحسم البطل، وكانت المباراة سجالا بين المارد الأحمر والفريق البورسعيدي، وتبادلا الهجمات وإهدار الفرص على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

ودخل المغربى وليد أزارو تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001.