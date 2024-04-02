شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون..مروة عبد العال لاعبة التجديف: بحب شخصية القط والفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هي مروة عبد العال لاعبة منتخب التجديف والمتأهلة لأولمبياد باريس .

قالت مروة عبد العال أن أكثر شخصية كارتونية تحبها هي حلقات القط والفار " توم وجيرى"، في ظل الصراع المستمر بينهما، إضافة إلى روح الدعابة بينهما.