شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب لمشاركتهم المميزة في الدوري المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت أكاديمية ليفربول الدولية في نادي الرحاب لاعبي الأكاديمية لمشاركتهم المتميزة في الدوري المصري لموسم 2023 – 2024.

وأكد ديفيد ريدلر ، المدير الفني لأكاديمية ليفربول الدولية في مصر ، أن الأكاديمية تقوم بتدريب اللاعبين وفق أحدث البرنامج التدريبية المتطورة ، ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين الفنية والتكتيكية والبدنية وإكسابهم الخبرات اللازمة من خلال جلسات التدريب الخاصة بمختلف الأعمار.

من جانبه ، أكد ضياء عبد الرحمن ، مدير أكاديمية ليفربول الدولية في مصر، أن الأكاديمية تتبع أساليب التدريب الموجودة في انجلترا لتنمية وتطوير مهارات لاعبي كرة القدم بالأكاديمية، بالإضافة إلى تسويق اللاعبين المميزين في أكبر أندية كرة القدم في مصر وأوروبا.

يشار إلى أن أكاديمية ليفربول الدولية لها 3 فروع في مصر داخل مدن مجموعة طلعت مصطفى، في نادى الرحاب الرياضي ونادى مدينتي الرياضي ونادى الربوة. وتمتلك الأكاديمية انجازات في تدريب اللاعبين وتأهيلهم لممارسة كرة القدم بصورة احترافية، ما يسهم في خلق جيل جديد من اللاعبين يضاف لكرة القدم المصرية.



تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب (2)



تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب لمشاركتهم المميزة في الدوري المصري (1)



تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب لمشاركتهم المميزة في الدوري المصري (2)



تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب لمشاركتهم المميزة في الدوري المصري (3)



تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب لمشاركتهم المميزة في الدوري المصري



تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب لمشاركتهم في الدوري



تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب



لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب



