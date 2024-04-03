المنتخب البرتغالي يوجه رسالة لـ رونالدو بعد الهاتريك مع النصر أمام أبها

وجه المنتخب البرتغالي رسالة خاصة إلى كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد تسجيله ثلاثية أمام أبها، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز كريستيانو رونالدو ثلاثية في فوز النصر أمام أبها، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز فريق النصر الفوز بثمانية أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره أبها، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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وقام المنتخب البرتغالي بنشر صورة لـ كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب: “سييي، هاتريك وأسيست للتاريخي كريستيانو رونالدو مع ‎النصر”.

ويتواجد فريق النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة.