شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يطالب اللاعبين والجهاز الفنى بالتركيز لحصد اللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة نادى الزمالك، من الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة جوزيه جوميز فرض مزيدا من التركيز خلال الفترة الجارية، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى المجلس الأبيض لفرض مزيد من التركيز داخل الفريق، و عدم تشتيت اللاعبين عن البطولة الأفريقية ، ليكون اللقب الأول للزمالك مع المجلس الجديد.

كما يرغب مجلس الزمالك في إسعاد الجماهير التي تجوٌل خلف الفريق في مختلف المباريات والبطولات سواء داخل مصر أو خارجها.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين ، كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.