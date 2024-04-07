"لمواجهة الزمالك أو فيوتشر".. دريمز الغاني إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق دريمز يونايتد الغاني، من الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعادله مع الملعب المالي بهدف لكل فريق، على ملعب الأخير.

وكان دريمز نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، بعد الفوز بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلاقي فريق دريمز الغاني في نصف نهائي البطولة، الفائز من ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم، في إياب الدور ربع النهائي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الأحد الماضي.