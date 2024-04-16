مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 إبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من أبريل الجاري، عدد من المواجهات القوية والمثيرة في العديد من المسابقات بكرة القدم حول العالم.



حيث يخوض باريس سان جيرمان مواجهة العودة القوية أمام برشلونة، بينما يلعب الهلال السعودي مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم أمام العين الإماراتي.

مباريات اليوم الثلاثاء

تنطلق مواجهة أسوان أمام نظيره نجوم المستقبل في الثالثة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم المصرية، بينما يُلعب في الوقت ذاته مباراة غزل المحلة وحرس الحدود في نفس المسابقة، والتي تُنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما تنطلق مواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم في تمام السادسة مساءًا، في المباراة التي تُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتُلعب مباراة بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء اليوم، بينما تنطلق موقعة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نفس التوقيت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ومن المقرر إذاعة مواجهات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.