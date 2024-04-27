محمد شريف vs رونالدو .. موعد صدام النصر والخليج بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره الخليج والمحترف بصفوفه الدولي محمد شريف مساء اليوم السبت على إستاد الأمير محمد بن فهد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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يحتل النصر المركز الثاني في بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 35 نقطة .

موعد مباراة النصر والخليج



تنطلق صافرة مباراة النصر والخليج في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والخليج

وتذاع مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي عبر قناة SSC HD.

تاريخ مواجهات النصر ضد الخليج في دوري المحترفين



تقابل النصر مع الخليج في منافسات دوري المحترفين منذ موسم 2008-2009، خلال 9 لقاءات، نجح العالمي في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وخسر في واحدة وتعادل في 3 لقاءات.

يذكر أن النصر حقق الفوز على الخليح بنتيجة هدفين دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في الدور الأول ضمن منافسات الدوري السعودي.