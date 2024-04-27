زد يكتسح بلدية المحلة بثلاثية في الدوري المصري

اكتسح فريق زد نظيره بلدية المحلة، بثلاثية مقابل لاشىء، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة البلدية ضد زد، على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وافتتح فريق زد الأهداف عن طريق مصطفى سعد في الدقيقة 19، وأضاف الثاني رأفت خليل في الدقيقة 67، وأحرز الهدف الثالث مصطفى زيكو في الدقيقة 74 عن طريق ركلتي جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد زد إلى النقطة 33 في المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر.

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وبدأ زد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع:محمد إسماعيل، مصطفى العش، محمد رضا، أحمد زكي.

خط الوسط: بيتر موتموسي، أحمد الصغيري، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، عبدالرحمن البانوبي

خط الهجوم: ديلسون كاموني.

تشكيل بلدية المحلة:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: محمد صابر، محمد رجب، أحمد كهرباء، أحمد رضا

خط الوسط: ماجد هاني، يوسف حسن، إسلام مرزوق، محمد أشرف، محمد أميسي

خط الهجوم: حسام أشرف