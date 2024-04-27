الاتحاد السكندري يتعرض لهزيمة قاتلة أمام الجونة في الدوري المصري

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، لهزيمة في الوقت القاتل أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا على حساب نظيره الجونة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد عادل ميسي، أهداف المباراة لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 61، ولكن عاد فريق الجونة إلى اللقاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74.

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وأحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض، اللاعب أيمن سعد، عن طريق ركلة جزاء، ثم خطف الجونة الفوز بهدف قاتل في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 90+4، عن طريق رأسية أحمد حسام.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الجونة إلى 28 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 29 نقطة في المرتبة الخامسة.