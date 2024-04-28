موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد صعود الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وحل الزمالك ضيفاً على فريق دريمز الغاني اليوم، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي البطولة.

ويلتقي الزمالك في المباراة النهائية، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

ومن المقرر إقامة مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، يوم 12 مايو المقبل خارج مصر، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 من الشهر ذاته بالقاهرة.

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