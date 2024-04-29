تعرف على حكام مباريات الجولة الثامنة بدورى المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام 5 مباريات من المرحلة الثانية من دورى المحترفين، والمقرر إقامتها في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

1- غزل المحلة × لافيينا

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ستاد غزل المحلة بقيادة محمود البنا حكما ساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعد أول، وأحمد صلاح مساعد ثان، ويتواجد أحمد العباسي حكما رابعا.

حكام مباراة غزل المحلة ولافيينا

2- بتروجيت × وادي دجلة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب ستاد بتروسبورت بقيادة نادر قمر الدولة حكما ساحة، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، وأسامة هشام مساعد ثان، ويتواجد محمد طه حكما رابعا.

حكام مباراة بتروجيت ووادي دجلة

3- راية × بروكسي

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب ستاد حرس الحدود بقيادة أحمد حامد فهيم حكما ساحة، ويعاونه أحمد طارق منير مساعد أول، وأحمد زغلول مساعد ثان، ويتواجد محمد عبدالعليم حكما رابعا.

حكام مباراة راية وبروكسي

4- القناة × السكة الحديد

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي القناة القديم بقيادة أحمد ناصر حكما ساحة، ويعاونه محمد عطا مساعد أول، ومحمود عامر مساعد ثان، ويتواجد محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

حكام مباراة القناة والسكة الحديد

5- طنطا × حرس الحدود

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي طنطا الرياضي بقيادة عبدالعزيز السيد حكما ساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح مساعد أول، وهاشم عبدالمريد مساعد ثان، ويتواجد عباس حسن حكما رابعا.

حكام مباراة طنطا وحرس الحدود

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :

1- بتروجيت 58 نقطة

2- غزل المحلة 46 نقطة

3- لافيينا 45 نقطة

4- وادي دجلة 45 نقطة

5- حرس الحدود 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 36 نقطة

9- بروكسي 36 نقطة

10- القناة 32نقطة