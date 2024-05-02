الاهلي يتحرك للتعاقد مع بديل علي معلول

بدأت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، في التحرك من أجل التعاقد مع بديل التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة الاهلي تسعى إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق، خاصة بعد إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي مؤخرًا.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن إدارة الاسكاوتنج برئاسة هاني رمزي، رشحت خادم ديلو، لاعب نادي الهلال السوداني، للانتقال إلى صفوف الاهلي، ليكون بديلًا عن علي معلول.

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وأشار إلى أن علي معلول، له تقدير خاص في النادي الاهلي، وستقوم الإدارة بالتجديد معه خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم الإعلان بشكل رسمي.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الاهلي، في نهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع التوقيع لأي نادٍ والرحيل عن القلعة الحمراء بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري.