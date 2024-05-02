نهاية موسمه.. صدمة لـ طارق حامد في الدوري السعودي

كشف نادي ضمك السعودي في بيان رسمي عن حجم إصابة طارق حامد، لاعب وسط الفريق، ولاعب الزمالك الأسبق ومنتخب مصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم طارق حامد إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية وسيغيب عن الملاعب مدة تصل لـ 4 أسابيع”.

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وانتهى موسم طارق حامد رسميًا مع فريق ضمك السعودي، وذلك بعد اقتراب الدوري السعودي من نهايته بخوض 29 جولة حتى الآن.

وكان طارق حامد قد انضم إلى نادي ضمك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر.

وشارك طارق حامد مع ضمك في 21 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، حيث صنع هدفين لزملاءه ولم يحرز أي أهداف.

ويحتل فريق ضمك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، حصدها من 29 مباراة، فيما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، حصدها من 28 مباراة.