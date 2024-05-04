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برشلونة يبحث عن رد الاعتبار أمام جيرونا في الدوري الإسباني الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع أمام نظيره جيرونا، ضمن منافسات لهذا الموسم 2023/2024.

 

و تشهد لقاءات برشلونة أمام جيرونا إثارة ومتعة كبيرة داخل البساط الأخضر ، خاصة وأن الفريقان يبحثان عن اللعب في وهما يتنافسان على وصافة الليجا الإسبانية.

 

واستطاع جيرونا  تحقيق الفوز على برشلونة في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف مقابل هدفين.
 

وتنطلق صافرة أحداث مباراة برشلونة أمام جيرونا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في المباراة التي يشهدها ملعب مونتيليفي.
 

وتذاع مباراة برشلونة أمام جيرونا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي والمواسم السابقة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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