50 ألف ريال غرامة للمخالفين لتراخيص البلدية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت وزارة البلديات والإسكان أنه يجب الحصول على تراخيص بلدية قبل بدء أي نشاط تجاري أو إنشائي داخل المدن، وأن عدم الامتثال لهذا الشرط قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 50,000 ريال، وقد يتم إغلاق الموقع أو إيقاف بعض الخدمات في الحالات التي تشكل تهديدًا للسلامة العامة.

تعمل الوزارة على تعزيز الوعي لدى أصحاب النشاطات التجارية والسكنية والمطورين العقاريين والمقاولين بأهمية الالتزام بالتراخيص البلدية كوسيلة لحماية الاستثمارات وتنظيم الأنشطة داخل المدن وتوفير الخدمات بشكل آمن ومنظم للسكان.

وأوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو احترام للقوانين وحقوق الملاك والمستثمرين، وتوفير إطار قانوني يضمن استمرارية النشاط وثقة المستفيدين.

مقالات ذات صلة

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التعامل مع المخالفات بشكل فوري وفقًا للأنظمة المعمول بها، وأن تطبيق العقوبات والإغلاقات يعد إجراءً لحماية السلامة العامة.

وجهت الوزارة نداء لجميع المستفيدين بضرورة الحصول على التراخيص البلدية عبر منصة “بلدي” قبل بدء أي نشاط، لتجنب العقوبات والإغلاقات.